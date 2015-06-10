اللمبات الموفرة لا تسبب الإصابة بالسرطان.. ولكن احذر كسرها

هناك الكثير من الأقاويل حول اللمبات الموفرة وأنها تتسبب فى الإصابة بمرض السرطان، فما حقيقة هذه المعلومات ومدى دقتها؟

الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، يؤكد أن هناك العديد من الأقاويل التى ترتبت على البحث الذى نشر فى المواقع الأمريكية حول اللمبة الموفرة وعلاقتها بالإصابة بالسرطان.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هذا البحث بمثابة إشاعة وليس له أى أساس من الصحة، مؤكدا أن الأشخاص يهتمون بقراءة العناوين وليس المحتوى وهذا يتسبب فى إشاعة الذعر والخوف لدى المواطنين.

ويوضح استشارى الأمراض الجلدية، أن الاستعمال العادى للمصابيح الموفورة "اللمبات الموفرة" لا يتسبب فى الإصابة بالسرطان، وهذا الكلام غير علمى، وأن استخدمها آمن على الصحة فى حالة تجنب تعرضها للكسر.

ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الاستعمال بالطريقة الصحيحة وتجنب وقوعها وتعرضها للكسر يحافظ على تحاشى الأضرار المحتملة كالصداع والقلق والتوتر وتأثيراتها على الكبد وكلى وأمراض تنفسية، ولكنها لا تسبب فى الإصابة بالسرطان.

وأخيرا، يؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أنه فى حالة كسرها لابد من لبس "الجوانتى” أثناء الإلمام بالبقايا والتأكد من عدم وجود أى آثار لها.