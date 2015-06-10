توافد طلاب الثانوية على لجان امتحانات السيدة زينب لأداء امتحان الإنجليزى

توافد منذ قليل العشرات من طلاب الثانوية العامة ضمن نظامها الحديث على لجان امتحانات إدارة السيدة زينب التعليمية لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث تبدأ اللجنة فى التاسعة صباحا، على رأسها لجنة المنيرة الإعدادية بنين والخديوية وعدد من اللجان.

وفى سياق متصل استقبل مسئولو اللجنة مظاريف أسئلة الامتحان تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة، وعدد من أفراد الأمن الإدارى بالإدارة التعليمية.

قال محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة الداخلية ألقت أمس القبض على عدد من مؤسسى صفحات الغش الإلكترونى، والتى تعمل على نشر الأسئلة، موضحا أن الوزارة أرسلت خلال الفترة الماضية روابط جميع الصفحات لوزارة الداخلية، مشددا على أنه سيتم القبض على أدمن كل الصفحات.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن وزارة الداخلية تتعاون بشكل كبير مع وزارة التربية والتعليم، وخاصة ما يتعلق بغرفة عملياتها.