الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس ربيعى لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .إعلان - Ads إعلان - Ads
>
>- حالة الطقس اليوم فى مصر والدول العربية
كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على القاهرة وعلى شمال وجنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة، وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>
القاهرةالصغرى 21 العظمى 31،
الإسكندريةالصغرى 21 العظمى 26
مطروحالصغرى 19 العظمى 24
بورسعيدالصغرى 22 العظمى 25
دمياطالصغرى 22 العظمى 24
بلطيمالصغرى 22 العظمى 25
الإسماعيليةالصغرى 22 العظمى 32
السويسالصغرى 21 العظمى 32
العريشالصغرى 21 العظمى 27
نخلالصغرى 18 العظمى 30
طاباالصغرى 20 العظمى 31
الطورالصغرى 24 العظمى 32
مرسى علمالصغرى 29 العظمى 36
الغردقةالصغرى 26 العظمى 36
شرم الشيخالصغرى 27 العظمى 35
رفحالصغرى 20 العظمى 26
كاترينالصغرى 16 العظمى 28
سيوةالصغرى 22 العظمى 32
المنياالصغرى 24 العظمى 34
الفيومالصغرى 23 العظمى 34
رأس سدرالصغرى 22 العظمى 30
أبوسمبلالصغرى 30 العظمى 42
وسط الدلتاالصغرى 20 العظمى 30
أسيوطالصغرى 24 العظمى 35
سوهاجالصغرى 25 العظمى 36
الأقصرالصغرى 27 العظمى 39
أسوانالصغرى 29 و العظمى 41
شلاتينالصغرى 28 العظمى 40
حلايبالصغرى 29 العظمى 34
الوادى الجديدالصغرى 26 العظمى 34
قناالصغرى 26 العظمى 39
نويبعالصغرى 21 العظمى 34
السلومالصغرى 19 العظمى 28
موضوعات متعلقة
>- حالة الطقس اليوم فى مصر والدول العربية