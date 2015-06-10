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الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 31

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الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 31 الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 31
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس ربيعى لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على القاهرة وعلى شمال وجنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة، وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>

القاهرة

الصغرى 21 العظمى 31،

الإسكندرية

الصغرى 21 العظمى 26

مطروح

الصغرى 19 العظمى 24

بورسعيد

الصغرى 22 العظمى 25

دمياط

الصغرى 22 العظمى 24

بلطيم

الصغرى 22 العظمى 25

الإسماعيلية

الصغرى 22 العظمى 32

السويس

الصغرى 21 العظمى 32

العريش

الصغرى 21 العظمى 27

نخل

الصغرى 18 العظمى 30

طابا

الصغرى 20 العظمى 31

الطور

الصغرى 24 العظمى 32

مرسى علم

الصغرى 29 العظمى 36

الغردقة

الصغرى 26 العظمى 36

شرم الشيخ

الصغرى 27 العظمى 35

رفح

الصغرى 20 العظمى 26

كاترين

الصغرى 16 العظمى 28

سيوة

الصغرى 22 العظمى 32

المنيا

الصغرى 24 العظمى 34

الفيوم

الصغرى 23 العظمى 34

رأس سدر

الصغرى 22 العظمى 30

أبوسمبل

الصغرى 30 العظمى 42

وسط الدلتا

الصغرى 20 العظمى 30

أسيوط

الصغرى 24 العظمى 35

سوهاج

الصغرى 25 العظمى 36

الأقصر

الصغرى 27 العظمى 39

أسوان

الصغرى 29 و العظمى 41

شلاتين

الصغرى 28 العظمى 40

حلايب

الصغرى 29 العظمى 34

الوادى الجديد

الصغرى 26 العظمى 34

قنا

الصغرى 26 العظمى 39

نويبع

الصغرى 21 العظمى 34

السلوم

الصغرى 19 العظمى 28

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