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الصين تحث مجدداً على وقف اطلاق النار وحل سياسى لأزمة اليمن

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الصين تحث مجدداً على وقف اطلاق النار وحل سياسى لأزمة اليمن الصين تحث مجدداً على وقف اطلاق النار وحل سياسى لأزمة اليمن
عبرت الصين اليوم الأربعاء مجددا عن قلقها البالغ لتدهور الوضع فى اليمن وحثت جميع الاطراف على وقف القتال وحل النزاع من خلال المحادثات.

والصين لاعب دبلوماسى خجول فى الشرق الاوسط على الرغم من اعتمادها على النفط من المنطقة وعضويتها الدائمة فى مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، وكثيرا ما عبرت عن القلق بشان القتال فى اليمن ودعت الى حل سياسى.

ووفقا لوزارة الخارجية الصينية فان السفير الصينى تيان تشى قال اثناء مؤتمر بالهاتف مع مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد "تشعر الصين بقلق بالغ لاستمرار الاضطرابات فى اليمن وتدهور الوضع الانسانى".

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