الصين تحث مجدداً على وقف اطلاق النار وحل سياسى لأزمة اليمن

عبرت الصين اليوم الأربعاء مجددا عن قلقها البالغ لتدهور الوضع فى اليمن وحثت جميع الاطراف على وقف القتال وحل النزاع من خلال المحادثات.إعلان - Ads إعلان - Ads
والصين لاعب دبلوماسى خجول فى الشرق الاوسط على الرغم من اعتمادها على النفط من المنطقة وعضويتها الدائمة فى مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، وكثيرا ما عبرت عن القلق بشان القتال فى اليمن ودعت الى حل سياسى.
ووفقا لوزارة الخارجية الصينية فان السفير الصينى تيان تشى قال اثناء مؤتمر بالهاتف مع مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد "تشعر الصين بقلق بالغ لاستمرار الاضطرابات فى اليمن وتدهور الوضع الانسانى".