"التربية والتعليم": مد فترة تلقى مسوغات تعيين الـ30 ألف معلم حتى غدا

قال محسن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة التربية والتعليم، أنه تقرر السماح للذين تخلفوا عن التقديم بأوراقهم ضمن مسابقة الــ30 ألف معلم التقدم بمسوغات التعيين حتى غدا الخميس، كموعد نهائى.

وأشار محسن، فى بيان صادر منذ قليل، إلى أنه سينظر فى أى حالات ترد بعد هذا التاريخ، وسيتم النظر فيها عن طريق مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة المسكن عليها المتقدم وبحد أقصى يوم الثلاثاء 16 من شهر يونيو الجارى، ولن يلتفت إلى أية طلبات ترد بعد هذا التاريخ.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت 1 يونيو وحتى اليوم، كموعد لتلقى مسوغات تعيين الــ30 ألف معلم على أن يتم إرسال بيانات المتقدمين للجامعات لفحصها.

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