مصدر أمنى بالشرقية: 672 ألف جنيه خسائر حريق "أتوبيسات منيا القمح"

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أن 672 ألف جنيه خسائر حريق الأتوبيسات الأربعة التى تم إضرام النيران فيها، فجر اليوم الأربعاء، وذلك أثناء تواجدها بمنطقة أرض المولد بمدينة منيا القمح بالشرقية.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن الأتوبيسات ملك أحد المواطنين يدعى "أسامة إبراهيم" قام بشراء 8 أتوبيسات منذ 20 يوما فى مزاد من هيئة النقل العام بالجيزة، بسعر 168 ألف جنيه للأتوبيس الواحد ، وتم سحب النمر منها، لكنه كان مدون عليها هيئة النقل العام.

وأضاف المصدر، أن الحادث وراؤه عناصر إرهابية اعتقدوا أن الأتوبيسات تابعة للدولة، فقاموا بحرقها بالكامل.

تلقي العميد حاتم الهديبى، مأمور مركز شرطة منيا القمح، بلاغا من الأهالى يفيد نشوب حريق بأتوبيسات مدون عليها هيئة النقل العام بالجيزة، أثناء تواجدها بمنطقة أرض المولد، وتوجهت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتبين اشتعال النيران فى 4 أتوبيسات وتفحمها بالكامل.

كما تم إحباط حرق 4 أتوبيسات أخرى، فيما أمر مدير أمن الشرقية اللواء مليجى فتوح، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحريق وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم.

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