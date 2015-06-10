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اليوم.. الحكم على مغربية وجزائرية ومصرى متهمين بالاتجار فى الكوكايين

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اليوم.. الحكم على مغربية وجزائرية ومصرى متهمين بالاتجار فى الكوكايين اليوم.. الحكم على مغربية وجزائرية ومصرى متهمين بالاتجار فى الكوكايين
تصدر اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، الحكم على سيدتين "مغربية وجزائرية" ومصرى يحملون جميعا الجنسية الفرنسية، على خلفية اتهامهم بالاتجار فى الكوكايين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار لطفى سالمان سالم، وعضوية المستشارين محمد شريف طاهر، ومحمد حلمى قنديل، وأمانة سر عامر على ويحيى عبد الرشيد ومحمد شعراوى.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 19204 جنايات المعادى لسنة 2013، وجود تشكيل عصابى تخصص فى جلب الكوكايين إلى داخل البلاد، يتزعمه "أحمد.ج. م" 40 سنة صاحب مطعم بمدينة مارسيليا بفرنسا ومقيم بالقاهرة فى المعادى، بالاشتراك مع كل من "أسماء.ب. ب" 31 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة مرسيليا بفرنسا «مغربية الجنسية»، و«سارة.ب.ح» 22سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة مرسيليا «فرنسية الجنسية».

يشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استهدفت المتهمين وضبطت بحوزتهم كمية من الكوكايين وزنت «750 جراما»، ومكبس يدوى لإعادة تشكيل المخدر فى أحجام وأشكال أخرى، وخلاط كهربائى لتفتيت حصوات المخدر، وكمية من الإسيتون لإضافتها للمخدر، وميزان ديجتال معدنى، ومبلغ مالى، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

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مصر 365