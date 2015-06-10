أولى جلسات محاكمة شبكة دعارة من جنسيات مختلفة اليوم بمدينة نصر

تنظر محكمة جنح مدينة نصر أول، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 6 ساقطات من جنسيات مختلفة، لاتهامهن بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المخلة بالآداب مقابل أجر مادى دون تمييز.

كانت قد وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، مفادها قيام سيدة مسجلة آداب بإدارة شقة بشارع حلمى حسن، بدائرة قسم أول مدينة نصر للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام، مقابل 400 جنيه فى الساعة الواحدة.

وبإخطار اللواء خالد يحيى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء عصام حافظ، مدير مباحث الآداب، بسرعة ضبط المتهمين فى حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية ضمت العميد وائل جبريل، وكيل الإدارة والعقيد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات والمقدم طاهر إخلاص، وتمت مداهمة الشقة وضبط فتاتين سوريتين، وفتاة من جنوب السودان، ومغربية، ومصريتين، و2 من راغبى المتعة المحرمة، وعثر على مبلغ مالى قدره 1300 دولار، و5 آلاف جنيه مصرى، وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمات أمام العقيد أحمد حشاد، اعترفن بممارسة الدعارة دون تمييز مع الرجال، مقابل 400 جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.