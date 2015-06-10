"أمن الشرقية": الأتوبيسات المحترقة ملك مواطن اشتراها فى مزاد من هيئة النقل

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن الأتوبيسات الأربعة التى تم إضرام النيران بها، فجر اليوم الأربعاء، أثناء تواجدها بمنطقة أرض المولد بمدينة منيا القمح بالشرقية، ملك أحد المواطنين يدعى "أسامة إبراهيم"، قام بشراء 8 أتوبيسات منذ 20 يوما فى مزاد من هيئة النقل العام بالجيزة، وتم سحب النمر من عليها، لكنه مدون عليها هيئة النقل العام، وقام بوضعها بمنطقة أرض المولد.

وأضاف المصدر أن الحادث وراءه عناصر إرهابية اعتقدوا أن الأتوبيسات تابعة للدولة، فقاموا بحرقها بالكامل.

تلقى العميد حاتم الهديبى مأمور مركز شرطة منيا القمح، بلاغا من الأهالى يفيد نشوب حريق بأتوبيسات مدون عليها هيئة النقل العام بالجيزة، أثناء تواجدها بمنطقة أرض المولد، وتوجهت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتبين اشتعال النيران فى 4 أتوبيسات وتفحمها بالكامل، وإحباط حرق 4 أتوبيسات اخري.

مجهولون يحرقون 4 أتوبيسات بمنطقة "أرض المولد" فى الشرقية

>