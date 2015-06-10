استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال خلال مداهمتهم لـ"مخيم جنين"

استشهد شاب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، خلال مداهمة القوات لمخيم جنين شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر بمستشفى جنين، إن عز الدين أبو غرة "وصل إلى المستشفى وقد فارق الحياة بعد إصابته بالرصاص الحى فى الصدر".

وأوضح شهود عيان، من سكان المخيم رفضوا ذكر أسمائهم، أن قوات من الجيش الإسرائيلى اقتحمت المخيم فجر اليوم وأطلقت النار على الشاب دون أن تكون هناك أى مواجهات.

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