"واتس آب اليوم السابع": بالفيديو.. حريق هائل بمصنع مراتب فى العبور

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7".. أرسل أحد المواطنين فيديو لحريق فى مصنع مراتب بمدينة العبور فى حى الشباب بالقاهرة، لافتاً إلى وصول سيارات المطافئ بعد احتراق المصنع بالكامل.

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