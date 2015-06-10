جنايات القاهرة تستكمل اليوم فض أحراز قضية اتهام مرسى وآخرين بالتخابر

تستكمل اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

وفضت المحكمة فى جلسة السابقة أحراز ابنة المتهم أمين الصيرفى، وحوت فيديوهات ومقاطع صوتية، وملفات خاصة بانتخابات الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، وبعض المسيرات وشملت ملفًا بعنوان "وضوح مختصر للقسم" يحوى 28 ملفًا تبين بعرض أحدها أنه يتضمن كتابًا بعنوان "الدين والسياسة للشيخ يوسف القرضاوى".

أسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.