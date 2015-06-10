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غدا.. الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تنظم حفلا لتخريج طلاب بإدارة الأعمال

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غدا.. الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تنظم حفلا لتخريج طلاب بإدارة الأعمال غدا.. الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تنظم حفلا لتخريج طلاب بإدارة الأعمال
تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل غدا الخميس حفل تخرج طلاب البكالوريوس بقسم إدارة الأعمال بكلية الإدارة بالأكاديمية العربية والبالغ عددهم 48 خريجا وذلك فى تمام الساعة الثانية عصرا بمسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية.

ويحضر الحفل محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ونخبه من الفنانين فى والوطن العربى.

كما تنظم الأكاديمية حفل تكريم وملتقى توظيف خريجى قسم التمويل والمحاسبة، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2015 فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بمنتجع اللاجئون بالإسكندرية، بحضور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، وكبرى الشركات والبنوك المصرية، وسيتضمن الحفل مساعدة الخريجين على توظيفهم من خلال الشركات الكبرى التى ستحضر الحفل.

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مصر 365

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