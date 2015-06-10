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ثقافة الوادى الجديد تبدأ برنامج اكتشاف الموهوبين ومسابقات دينية فى رمضان

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ثقافة الوادى الجديد تبدأ برنامج اكتشاف الموهوبين ومسابقات دينية فى رمضان ثقافة الوادى الجديد تبدأ برنامج اكتشاف الموهوبين ومسابقات دينية فى رمضان
قال صلاح حسان، مدير عام الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى: إن المديرية تستعد لتنفيذ برنامج اكتشاف ورعاية الموهوبين وذلك تنفيذا لبرنامج (ولادنا)، ضمن خطة وزارة الثقافة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والذى يتضمن تنفيذ فقرات فنية وحفلات لاكتشاف الموهوبين فى الشعر والغناء والموال والموسيقى على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف حسان أن المديرية ستقوم بتنفيذ مسابقات فى حفظ القرآن الكريم على مستوى قصر ثقافة الخارجة وقصر ثقافة موط بالداخلة وعدد من المواقع الثقافية، خلال شهر رمضان المعظم، والتى ستبدأ أول رمضان من خلال الإعلان عن المسابقات وشروطها على أن يتم تعميم المسابقات على مستوى المحافظة.

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