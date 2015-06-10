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"الأوقاف" تبدأ فى ترتيب احتفالها بليلة القدر وتكريم الرئيس لحفظة القرآن

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"الأوقاف" تبدأ فى ترتيب احتفالها بليلة القدر وتكريم الرئيس لحفظة القرآن "الأوقاف" تبدأ فى ترتيب احتفالها بليلة القدر وتكريم الرئيس لحفظة القرآن
بدأت وزارة الأوقاف، فى ترتيب إجراءات إقامة احتفالاتها بليلة القدر وإعلان وتكريم متسابقى المسابقة العالمية للقرآن الكريم رقم 22، حيث تبحث الوزارة توجيه الدعوات لـ500 مدعو من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية لتقام الاحتفالية برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

بتوقيت الاحتفالية يكون قد مر عام على دعوة الرئيس السيسى لتجديد الخطاب الدينى وإطلاق ثورة دينية للتغيير وتطوير الآليات والوسائل فى العمل الدينى.
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مصر 365