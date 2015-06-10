بعد كارثة مزرعة الفيوم.. إزاى تفرق بين لحمة الحمير واللحم العادى؟

- قبل الطهى لونها أحمر داكن ودهونها رخوة وبعد الطهى لحمها خشن ومذاقه سكرى ولها رائحة نفاذة ومميزة

(ضبط مزرعة للحوم الحمير تورد منتجاتها للمطاعم بالقاهرة وباقى المحافظات)، خبرا فرض نفسه بقوة على ساحة الأخبار فى مصر بالأمس، وبالطبع وقوع الكارثة تجاوز حد الاشمئزاز منها، إلى ضرورة البحث عن طرقا تجنب وصول تلك اللحوم إلى منازلنا.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، يوضح أهم الوسائل التى يمكن من خلالها الكشف عن طبيعة اللحوم التى نتناولها، وأهم العلامات التى تتميز بها لحوم الحمير تحديدا، حيث يؤكد أن هناك علامات مميزة لهذا النوع من اللحوم، يمكن من خلالها الكشف عنها فى جميع مراحلها، بداية من الذبيحة المعلقة لدى الجزار وصولا إلى قدر الطهى فى منازلنا.

طبيعة لحم الحمير النيئ (قبل الطهى)

تتميز تلك اللحوم بعدة صفات محددة أهمها:

- لون أحمر داكن بدرجة أعلى من لحوم البقر والجاموس والضأن، كما يميل فى كثير من الأحيان إلى اللون الأزرق.

- أليافها بيضاء وشديدة الوضوح.

- نسبة الدهون بها منخفضة بصورة كبيرة، مقارنه بالأنواع الأخرى من اللحوم، كما تتميز دهونها بالليونة الشديدة والقوام الزيتى.

- ضلوعها أطول وأنحف من ضلوع الذبائح الأخرى.

لحم الحمير بعد الطهى

- مذاقها حلو نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر ومادة الجليكوجين.

- عند سلقها يظهر على سطح الماء بقع زيتية صفراء اللون.

- ملمس اللحم بعد طهيه يتميز بالخشونة مقارنه باللحوم الأخرى، وذلك نظرا لاحتوائه على مواد نشوية وكربوهيدرات.

- عند طهى لحوم الحمير تظهر لها رائحة مميزة "رائحة إسطبل" وهو ما يميزها بصورة واضحة عن باقى الأنواع الأخرى من اللحوم.

وفى النهاية ينصح الدكتور خالد يوسف بضرورة التأكد من سلامة اللحوم قبل شرائها والانتباه إلى أن أسعارها منخفضة إلى حد كبير عن لحوم البقر والجاموس والضأن.

كما يجب التأكد من وجود الأختام على الذبيحة المعلقة لدى الجزار، فهى وسيلة آمنه لضمان سلامة تلك اللحوم ومصادرها.

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