أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد كارثة مزرعة الفيوم.. إزاى تفرق بين لحمة الحمير واللحم العادى؟

Google+ Print
بعد كارثة مزرعة الفيوم.. إزاى تفرق بين لحمة الحمير واللحم العادى؟ بعد كارثة مزرعة الفيوم.. إزاى تفرق بين لحمة الحمير واللحم العادى؟
- قبل الطهى لونها أحمر داكن ودهونها رخوة وبعد الطهى لحمها خشن ومذاقه سكرى ولها رائحة نفاذة ومميزة

(ضبط مزرعة للحوم الحمير تورد منتجاتها للمطاعم بالقاهرة وباقى المحافظات)، خبرا فرض نفسه بقوة على ساحة الأخبار فى بالأمس، وبالطبع وقوع الكارثة تجاوز حد الاشمئزاز منها، إلى ضرورة البحث عن طرقا تجنب وصول تلك اللحوم إلى منازلنا.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، يوضح أهم الوسائل التى يمكن من خلالها الكشف عن طبيعة اللحوم التى نتناولها، وأهم العلامات التى تتميز بها لحوم الحمير تحديدا، حيث يؤكد أن هناك علامات مميزة لهذا النوع من اللحوم، يمكن من خلالها الكشف عنها فى جميع مراحلها، بداية من الذبيحة المعلقة لدى الجزار وصولا إلى قدر الطهى فى منازلنا.

طبيعة لحم الحمير النيئ (قبل الطهى)

تتميز تلك اللحوم بعدة صفات محددة أهمها:

- لون أحمر داكن بدرجة أعلى من لحوم البقر والجاموس والضأن، كما يميل فى كثير من الأحيان إلى اللون الأزرق.

- أليافها بيضاء وشديدة الوضوح.

- نسبة بها منخفضة بصورة كبيرة، مقارنه بالأنواع الأخرى من اللحوم، كما تتميز دهونها بالليونة الشديدة والقوام الزيتى.

- ضلوعها أطول وأنحف من ضلوع الذبائح الأخرى.

لحم الحمير بعد الطهى

- مذاقها حلو نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر ومادة الجليكوجين.

- عند سلقها يظهر على سطح الماء بقع زيتية صفراء اللون.

- ملمس اللحم بعد طهيه يتميز بالخشونة مقارنه باللحوم الأخرى، وذلك نظرا لاحتوائه على مواد نشوية وكربوهيدرات.

- عند طهى لحوم الحمير تظهر لها رائحة مميزة "رائحة إسطبل" وهو ما يميزها بصورة واضحة عن باقى الأنواع الأخرى من اللحوم.

وفى النهاية ينصح الدكتور خالد يوسف بضرورة التأكد من سلامة اللحوم قبل شرائها والانتباه إلى أن أسعارها منخفضة إلى حد كبير عن لحوم البقر والجاموس والضأن.

كما يجب التأكد من وجود الأختام على الذبيحة المعلقة لدى الجزار، فهى وسيلة آمنه لضمان سلامة تلك اللحوم ومصادرها.

موضوعات متعلقة

بالصور.. تفاصيل ذبح "الحمير" بمزرعة فى الفيوم.. مديرية التموين:عثرنا على بقايا 50 حماراً ومعلومات عن بيعها للمواطنين و300 جاهزين للنحر.. ومصدر أمنى: تحريات أولية بتوريد اللحوم للسيرك لتغذية الحيوانات

تموين الفيوم: 1500 حمار هى الكمية المضبوطة فى مزرعة قبل بيعها للجزارين

بعد واقعة الحمير.."تموين الفيوم": محافظتنا نموذج لانضباط الأسواق والواقعة تتبع الجيزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور