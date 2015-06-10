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بالفيديو.. إبراهيم عيسى: العام الرئاسى الأول للسيسى "أعمال" لا ترقى للإنجازات

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بالفيديو.. إبراهيم عيسى: العام الرئاسى الأول للسيسى "أعمال" لا ترقى للإنجازات بالفيديو.. إبراهيم عيسى: العام الرئاسى الأول للسيسى "أعمال" لا ترقى للإنجازات
قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يستغل مؤهلاته وشعبيته الجماهيرية والإعلامية فى اتخاذ قرارات حاسمة، لافتا أن ما يملكه السيسى من "صلاحيات مطلقة" لم ينعكس على أرض الواقع بإحداث إنجازات خلال عامه الرئاسى الأول باستثناء "مشروع قناة السويس".

وأعرب "عيسى"، فى برنامجه "25/30"، الذى عرض على فضائية "أون تى فى"، مساء الثلاثاء، عن قلقه من الملف الذى قدمته مؤسسة الرئاسة عن "إنجازات السيسى"، ووصفها بـ"الأعمال"، مشيرا إلى أن الإنجازات ليست رصف طرق أو تشييد كبارى، على حد قوله.

وأوضح أن الإنجازات الحقيقية تكمن فى تطوير نظام التعليم فى وإحداث تشريعات اقتصادية والخطاب الدينى والإصلاح الإدارى، مشددا على أنه لن يحدث تقدم حال اتباع سياسة "الترميم وليس إحداث طفرات" فى إدارة الملفات.

وحذر الإعلامى إبراهيم عيسى، من الاستمرار على نفس النهج خلال العام الثانى لحكم الرئيس السيسى، قائلا: "كده هنبقى بنرجع لقديمه وهيظهر أن البلد مستعدة للعودة إلى صباح يوم 24 يناير 2011".

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