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أمين عام "التجمع": الحزب غير مسئول عن "وصلة الرقص" ولن يعتذر

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أمين عام "التجمع": الحزب غير مسئول عن "وصلة الرقص" ولن يعتذر أمين عام "التجمع": الحزب غير مسئول عن "وصلة الرقص" ولن يعتذر
أكد مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، أن المكتب السياسى والأمانة المركزية للحزب ستناقش فى اجتماعها المقبل، ما أثير حول الرقص الذى انتشر فى المهرجان الفنى الذى نظمه الحزب تحت اسم الراحل سيد درويش، وذلك بناء على طلب عدد من قيادات وأعضاء الحزب.

وأشار "شرابية" لـ"اليوم السابع" إلى أن الحزب لن يعتذر عن الواقعة لأنه غير مسئول عنها، بل إنها وقعت مصادفة خلال المسابقة الفنية، مؤكدا أن المهرجان نشاط حزبى يتفق مع سياسة الحزب، منتقدا من وصفها بالقنوات المفترض أنها مستنيرة والتى تحولت فجأة إلى قنوات محافظة، على حد وصفه.


>- بطلة رقص "التجمع" : "معملتش حاجة عيب وما اعرفش الحزب و لا رئيسه"

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مصر 365

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