"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد عالم الرياضيات العربى أبو الوفاء البوزجانى

احتفل محرك البحث "جوجل" بالذكرى 1075 لميلاد أبوالوفاء البوزجانى، وذلك بتغيير شعاره بصورة له ووضع علامات هندسية ورياضية.

ويعد أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس البوزجانى، هو عالم رياضيات مسلم من فارس، وعالم فلك عمل فى بغداد، ولد فى مدينة بوزجان بخراسان سنة 940م بإقليم نيسابور، وانتقل إلى بغداد عام 959 واستقر بها حتى وفاته 998م، من أعظم علماء الرياضة المسلمين، ومن الذين لهم فضل كبير فى تقدم العلوم الرياضية، ولمع اسمه وظهر للناس إنتاجه فى كتبه ورسائله وشروحه لمؤلفات إقليدسوديوفنطس والخوارزمى حينما انتقل إلى بغداد.

وفى بغداد قضى البوزجانى حياته فى التأليف والرصد والتدريس، وأبصر البوزجانى النور فى بوزجان سنة 940م، وتوفى فى بغداد سنة 998م، وكان من ألمع علماء المسلمين الذين كان لبحوثهم ومؤلفاتهم الأثر الكبير فى تقدم العلوم ولا سيما الفلك والمثلثات، وأصول الرسم.

كان أبو الوفاء من العلماء البارزين فى الفلك والرياضيات، كما اعترف كثير من العلماء الغربيين بأنه من أشهر الذين برعوا فى الهندسة.

وترجع أهمية البوزجانى إلى إسهامه فى تقدم علم حساب المثلثات، حيث يعترف كارادى فو بأن الخدمات التى قدمها أبو الوفاء لعلم المثلثات لا يمكن أن يجادل فيها أحد، فبفضله أصبح هذا العلم أكثر بساطة ووضوحا، فقد استعمل القاطع وقاطع التمام، وأوجد طريقة جديدة لحساب الجيب، كما أنه أول من أثبت القانون العام للجيوب فى المثلثات الكروية.

أما فى الهندسة، فكان أبو الوفاء عالما عبقريا، حيث عالج عددا من المسائل بخبرة كبيرة، وفى الفلك حسب مواقع الأجرام الفلكية، وطور جهازا لحساب درجة ميل الأجرام الفلكية.. فهو أول من اخترع دالة الظل (المماس، "ظا"، tangent, "tan") وحسن طرق حساب جداول حساب المثلثات، وقد طور وسائل جديدة لحل مسائل المثلثات الكرّية أول من وضع التعريفات التالية فى حساب المثلثات.