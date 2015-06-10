الأزهر يبدأ صرف 16 مليون جنيه "إعانة رمضان" لـ70 ألف أسرة من أموال الزكاة

أعلنت إدارة الزكاة بمشيخة الأزهر، بدء صرف أكثر 16 مليون جنيه لما يقرب من 70 ألف أسرة من مستحقى أموال الزكاة، والذين يحق لهم صرف إعانة شهر رمضان المبارك لعام 1436 هجريا، وذلك حتى 30 يونيو الجارى.

وتقرر أن تصرف الإعانة المالية من مكاتب البريد، وأهابت إدارة الزكاة من المستفيدين من زكاة الأزهر الشريف التوجه إلى مكتب البريد التابع له والمدون باستمارته لصرف إعانة شهر رمضان حتى 30 يونيو الجارى.

كما أوقفت إدارة أموال الزكاة، صرف المعونات للأسر السورية وذلك بعد حدوث حالات تلاعب من قبلهم وتزايد أعدادهم، وتم اكتشاف أسر تقدمت للصرف دون أن تكون مستحقة، وتصرف إدارة أموال الزكاة لعدد محدود من الأسر والتى تطمئن فيها أنهم من مستحقيها.

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