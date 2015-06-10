نقيب المحامين: سنقف بالمرصاد لتجاوزات الضباط ولا نسعى لهدم "الداخلية"

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن كل شرطى يعتدى على المواطنين أو ينتهك حرماتهم يجب أن يحاكم أو يقال من منصبه، مشيدا برجال الشرطة الذين يقاومون الإرهاب.

وأضاف "عاشور"، فى حديثه لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن هناك عددا من المحامين يستغلون إساءة بعض الضباط للمواطنين بنية التصعيد ضد وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتمنى إنهاء الخلاف بين المحامين والشرطة، لكنه لن يسكت عن تجاوزات بعض الضباط.

وأوضح، أن النقابة بالمرصاد للمتجاوزين، وتابع: "كل ضابط يهين مواطنا يجب أن يحاكم والتجاوزات لن تمر مرور الكرام بالقانون".

وتساءل: "هل يقبل وزير الداخلية أن يقوم ضابط شرطة باقتحام منزل محامى واعتقاله هو وأسرته داخل ديوان القسم بعد الاعتداء عليهم".

واستنكر نقيب المحامين، رفع بعض الضباط علامات النصر من فيلا ضابط شرطة وأمام النيابة العامة، بعد الإفراج عن الضابط المعتدى على محامى دمياط، مشددا على أنه لا يسعى لهدم وزارة الداخلية، مطالبا قيادات الوزارة وضباطها لإثبات حسن نياتهم فى تعاملهم مع المواطنين والرد بالحسنى.