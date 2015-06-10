نائب رئيس" الحركة الوطنية" يصف 6 إبريل بـ"الخونة" والوجه الآخر للإخوان

قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وعضو ائتلاف الجبهة المصرية، إن بيان حركة 6 إبريل حول مرور عام على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة، كان متوقعا ويكشف عن نية الحركة التى وصفها بـ" الخبيثة".

وأشار نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، لـ"اليوم السابع"، إلى أن حركة 6 إبريل تستهدف خيانة الشعب المصرى من خلال مواقفها المعادية للدولة فى كل مواقفها منذ ثورة 30 يونيو، كما أنها أصبحت حركة مرفوضة من جموع المصريين.

وأوضح "قدرى" أن جماعة الإخوان الإرهابية، وحركة 6 إبريل وجهان لعمة واحدة، ولا يختلف أحد على كرهما للدولة المصرية، مضيفا:" أعضاء الحركة قولًا واحدا خونة، وليس لهم قيمة وانتقاداتهم للرئيس غير مبررة".