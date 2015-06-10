سيبك من مشروبات الطاقة.. البلح بالزبيب واللبن مشروب الوحوش

انتشرت موضة تناول مشروبات الطاقة فى الآونة الأخيرة كوسيلة سريعة لزيادة حركة الجسم والتركيز، وهى فكرة مغلوطة وضرر على الأمد البعيد على الشباب الحذر منه، بهذه الكلمات حذرت الدكتورة سمر جميل أخصائية الباطنة من تناول المشروبات التى يطلق عليها "الطاقة".

وأوضحت سمر أن الطاقة التى يحتاجها الجسم تنبع من إتباع أنظمة غذائية وبدنية وحركية جيدة، وبشكل يومى دون انقطاع، والنوم جيدا وتخير المشروبات والأطعمة الصحية التى تمد بالطاقة بشكل طبيعى دون آثار جانبية، ودون مشكلات مرضية.

مخفوق البلح بالزبيب بقليل من اللبن، مشروب الوحوش على حسب تعبير أخصائية الباطنة، والتى أكدت أنه مشروب سحرى سهل الامتصاص، يسهل إعداده ويمكن تناوله مرتين يوميا لغير مرضى السكر، فهو مشروب يساعد على تعديل المزاج وتحسينه، وتحسين امتصاص الأمعاء، وزيادة الانتباه وعوامل التركيز والفهم والاستيعاب.

وفائدته الأهم كما توضحها سمر، هى إمداده للجسم بالطاقة والنشاط والقدرة على تجمل الضغوط النفسية والذهنية والبدنية، فتجد متناوله قادرا على العمل لمدة 10 ساعات متواصلة دون كلل، وكبشرى لمتبعى الريجيم فتناول هذا كوب صغير من هذا المشروب 3 مرات أسبوعيا يساعد على الشعور بالشبع أطول فترة ممكنة.