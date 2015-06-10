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متشربش مية باردة وابتعد عن تيارات الهواء لتجنب الإصابة بحساسية الصدر

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متشربش مية باردة وابتعد عن تيارات الهواء لتجنب الإصابة بحساسية الصدر متشربش مية باردة وابتعد عن تيارات الهواء لتجنب الإصابة بحساسية الصدر
من الأخطاء الشائعة بين الكثيرين عند الشعور بحرارة الجو، أنهم يتناولون الماء أو المشروبات الباردة، مما يؤثر عليهم ويتسبب فى الإصابة بالأمراض والتى منها حساسية الصدر .

وفى هذا السياق يوضح الدكتور محمود عبد المجيد مدير مستشفى الصدر بالعباسية أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر، عند تناولهم الماء البارد أو عندما يتعرضون لتيارات الهواء، فقد يؤثر على صحتهم ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب فى الحلق ونزلة شعبية حادة، لأن عند التعرض للماء البارد تقل مناعة الجهاز التنفسى.

يتابع أنه بالنسبة للأشخاص غير المصابين بحساسية الصدر، عند تناولهم الماء البارد أو تعرضهم لتيارات الهواء المفاجئة، بعد ممارسة الرياضة أو عند وجود عرق بالجسم، يعرضهم ذلك للإصابة بحساسية الصدر.

ويشير أنه يجب الابتعاد عن شرب الماء البارد وتناول الماء العادى، لافتا إلى أنه لا يجب التعرض لتيارات الهواء إذا كان الجسم دافئا أو بعد ممارسة التمرينات الرياضية فى حالة تعرق الجسم، لأنه قد يسبب الإصابة بحساسية الصدر والتهابات الشعب الهوائية، كما يحذر مرضى الحساسية من هذه العوامل لتجنب الإصابة بالالتهاب الرئوى.

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مصر 365