اشتباكات بين مجهولين و داعش بليبيا بعد مقتل قيادى بمجلس شورى مجاهدى درنة

لقى نائب رئيس مجلس شورى مجاهدى مدينة درنة الليبية ناصر العكر، ومرافقه سالم الحوتى مصرعهما فى شارع حشيشة بمدينة درنة، جراء إطلاق الرصاص عليهما من قبل مجهولين.

وقال مصدر مطلع فضل عدم نشر اسمه لدواعٍ أمنية لـ"بوابة الوسط"، الليلة، إن ناصر عطية العكر أحد أبرز قيادات كتيبة شهداء أبوسليم ونائب رئيس مجلس مجاهدى درنة، قُتل قبل قليل بمنطقة شيحا الشرقية محل إقامته برصاص مسلحين أرداه قتيلاً.

وأشار المصدر نفسه إلى نقل جثمان العكر إلى مستشفى الهريش بمدينة درنة، مؤكدًا تعرضه فى وقت سابق لعملية اغتيال ونجا منها بأعجوبة، عندما زُرعت عبوة لاصقة بسيارته بمدينة درنة.