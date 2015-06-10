أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اشتباكات بين مجهولين و داعش بليبيا بعد مقتل قيادى بمجلس شورى مجاهدى درنة

Google+ Print
اشتباكات بين مجهولين و داعش بليبيا بعد مقتل قيادى بمجلس شورى مجاهدى درنة اشتباكات بين مجهولين و داعش بليبيا بعد مقتل قيادى بمجلس شورى مجاهدى درنة
لقى نائب رئيس مجلس شورى مجاهدى مدينة درنة الليبية ناصر العكر، ومرافقه سالم الحوتى مصرعهما فى شارع حشيشة بمدينة درنة، جراء إطلاق الرصاص عليهما من قبل مجهولين.

وقال مصدر مطلع فضل عدم نشر اسمه لدواعٍ أمنية لـ"بوابة الوسط"، الليلة، إن ناصر عطية العكر أحد أبرز قيادات كتيبة شهداء أبوسليم ونائب رئيس مجلس مجاهدى درنة، قُتل قبل قليل بمنطقة شيحا الشرقية محل إقامته برصاص مسلحين أرداه قتيلاً.

وأشار المصدر نفسه إلى نقل جثمان العكر إلى مستشفى الهريش بمدينة درنة، مؤكدًا تعرضه فى وقت سابق لعملية اغتيال ونجا منها بأعجوبة، عندما زُرعت عبوة لاصقة بسيارته بمدينة درنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365