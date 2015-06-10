أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة توافق على استئناف سكرتير محكمة متهم بتزوير حكم قضائى

Google+ Print
النيابة توافق على استئناف سكرتير محكمة متهم بتزوير حكم قضائى النيابة توافق على استئناف سكرتير محكمة متهم بتزوير حكم قضائى
تقدم على أحمد، المحامى، باستئناف إلى المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، على حبس "ع.أ"، سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، والصادر ضده قرار بالحبس 15 يومًا على خلفية تورطه فى تزوير حكم قضائى.

وقد وافق المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، على استئناف حبس المتهم، ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة نظر الاستئناف.

بداية الواقعة، كانت باكتشاف المستشار ميسرة الدسوقى رئيس محكمة جنح مستأنف النزهة، عملية التزوير بعد إصداره حكم تأييد حبس لأحد المتهمين بحيازة سلاح نارى، بندقية آلية، حيث صدر منطوق الحكم كالآتى "قبول ونقض وتأييد"، فقام السكرتير بوضع كلمة "إيقاف" ليصبح الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ.

وعلى الفور، أمر رئيس الدائرة بالقبض على الموظف، وتم اقتياده تحت حراسة أمنية إلى قسم النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "ع.أ"، 40 سنة، سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، ارتكاب جرائم "التزوير، استغلال وظيفة عامة، استعمال محرر مزور، والتزوير فى أوراق رسمية".

وأنكر المتهم خلال التحقيقات جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن ما حدث من خطأ إما أن يكون تم عن غير قصد نتيجة ضغط العمل المتواصل، حيث إن دور الجلسة فى ذلك اليوم كانت تتعدى الـ190 قضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365