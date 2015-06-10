النيابة توافق على استئناف سكرتير محكمة متهم بتزوير حكم قضائى

تقدم على أحمد، المحامى، باستئناف إلى المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، على حبس "ع.أ"، سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، والصادر ضده قرار بالحبس 15 يومًا على خلفية تورطه فى تزوير حكم قضائى.

وقد وافق المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، على استئناف حبس المتهم، ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة نظر الاستئناف.

بداية الواقعة، كانت باكتشاف المستشار ميسرة الدسوقى رئيس محكمة جنح مستأنف النزهة، عملية التزوير بعد إصداره حكم تأييد حبس لأحد المتهمين بحيازة سلاح نارى، بندقية آلية، حيث صدر منطوق الحكم كالآتى "قبول ونقض وتأييد"، فقام السكرتير بوضع كلمة "إيقاف" ليصبح الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ.

وعلى الفور، أمر رئيس الدائرة بالقبض على الموظف، وتم اقتياده تحت حراسة أمنية إلى قسم النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "ع.أ"، 40 سنة، سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، ارتكاب جرائم "التزوير، استغلال وظيفة عامة، استعمال محرر مزور، والتزوير فى أوراق رسمية".

وأنكر المتهم خلال التحقيقات جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن ما حدث من خطأ إما أن يكون تم عن غير قصد نتيجة ضغط العمل المتواصل، حيث إن دور الجلسة فى ذلك اليوم كانت تتعدى الـ190 قضية.