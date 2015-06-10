القبض على 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى من القبض على 4 عاطلين، بحوزتهم حشيش وهيروين وأقراص مخدرة.

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط إدارة البحث الجنائى بالقبض على كل من المدعو "م.م.ع" 28 سنة عاطل مقيم الدقهلية والسابق اتهامه فى قضايا مخدرات وسلاح وبحوزته 20 قرصا مخدرا، والمدعو "م.ع. م" 30 سنة مقيم دائرة قسم ثان وبحوزته قطعة حشيش و5 أقراص مخدرة وسلاح أبيض "مطواة"، والمدعو "م.ى.ا" 29 سنة عاطل مقيم عرايشية مصر وبحوزته 7 قطع حشيش وتليفون محمول ومبلغ مالى 325 جنيها والمدعو "م.ح.ع" 35 سنة عاطل مقيم دائرة ثالث وبحوزته تذكرة هيروين.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.