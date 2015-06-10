ضبط طالب جامعى صاحب صفحة "غشاشون فدائيون"لنشر إجابات الثانوية العامة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المنشاه بمديرية أمن سوهاج برئاسة الرائد على الصغير رئيس المباحث بالتنسيق والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق من إلقاء القبض على طالب جامعى لإدارته صفحة على الفيس بوك باسم "غشاشون فدائيون" يقوم من خلالها بنشر إجابات امتحانات الثانوية العامة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعد الوزير للإدارة العامة للتوثيق يتضمن قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة خاصة بإمتحانات الثانوية العامة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد فرغل رئيس فرع الأمن العام والعميد عصام غانم مفتش الأمن العام والعميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وتوصلت الجهود برئاسة العقيد هشام فوزى مفتش مباحث مركز المنشاه بتمكن الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز المنشأة والنقيب أحمد الشورى معاون مباحث المركز عقب الدفع بمأمورية بالإشتراك والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق من ضبط "عمر خ ح ج"، 20 عاما، طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر، ويقيم دائرة مركز المنشأة، وذلك لإدارته لصفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحمل اسم "غشاشون فدائيون" مستخدماً حسابه الشخصى الخاص به ويقوم بنشر إجابات امتحانات الثانوية العامة بعد أن يتم تسريب الأسئلة من خلال أحد الطلبة داخل اللجان عن طريق الهاتف المحمول مقابل الحصول على كروت شحن يتم إرسالها له قبل وبعد الامتحان.

كما تم ضبط كيسة كمبيوتر وهاتف محمول ماركة سامسونج بالشريحة الخاصة به وتحمل رقم 01204705005 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التربح وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6909 جنح مركز المنشأة لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.