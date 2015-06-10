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مصرع طفل لسقوط نخلة على رأسه خلال اللعب بمركز إسنا جنوب الأقصر

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مصرع طفل لسقوط نخلة على رأسه خلال اللعب بمركز إسنا جنوب الأقصر مصرع طفل لسقوط نخلة على رأسه خلال اللعب بمركز إسنا جنوب الأقصر
لقى طفل مصرعه بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك عقب سقوط نخلة عليه أثناء لهوه بقريته بجوارالنخلة، ونقلت الجثة لمستشفى إسنا المركزى لتلقى الفحوصات المبدئية عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مستشفي إسنا المركزى يفيد باستقبالها طفل يدعى "محيى.ح.أ" 5 سنوات، إثر سقوط نخلة على رأسه ما أدى إلى مصرعه فى الحال، فانتقل فريق من رجال المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وسقوط نخلة بجوار منزل الطفل بالفعل، فتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بإنهاء تصاريح الدفن للطفل.

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