القبض على سائق هارب من 25 سنة سجن أثناء عبوره قناة السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع قوات تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، من القبض على سائق هارب من جنايتى تزوير ومحكوم عليه بـ25 سنة، أثناء عبوره القناة.

تلقى اللواء منتصر أبو زيد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء أشرف عمارة مدير إدارة تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، يفيد بقيام ضباط الإدارة المعينين على خدمة معدية نمرة 6 بالإسماعيلية بالقبض على المدعو "ح.م.ح" مواليد 87 سائق، ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى جنايتى تزوير بإجمالى أحكام 25 سنة أثناء عبوره قناة السويس.

تم التحفظ على السائق وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.