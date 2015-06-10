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القبض على عامل تسلل لشقة واستولى على سلاح نارى ومصوغات ذهبية بالقطامية

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القبض على عامل تسلل لشقة واستولى على سلاح نارى ومصوغات ذهبية بالقطامية القبض على عامل تسلل لشقة واستولى على سلاح نارى ومصوغات ذهبية بالقطامية
ألقت مباحث القاهرة القبض على عامل لاتهامه بسرقة سلاح نارى ومصوغات ذهبية ومبلغ مالى من شقة بالقطامية، وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه وأرشد عن المسروقات، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من" س.ا" أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة على يد مجهول، وذكر فى بلاغه أن اللص استولى على سلاح نارى "طبنجة" ومصوغات ذهبية تبلغ قيمتها 25 الف جنيه ومبلغ 1500 جنيه.

وبتكثيف التحريات تبين للرائد عمرو عيسى رئيس مباحث قسم شرطة القطامية ومعاونيه النقيبان هشام المستكاوى ومصطفى البلتاجى أن مرتكب الواقعة عامل يدعى "محمد.س" 25 سنة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق التسلق إلى الشقة عبر مواسير الصرف الصحى واستيلائه على المسروقات وضبط بحوزته مطواة قرن غزال وأجنة استخدمها فى كسر شباك الشقة بالإضافة إلى المسروقات التى استولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365