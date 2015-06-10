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نقابة الصحفيين البريطانيين تعلن تضامنها مع إضراب محررى الصحف المصرية

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نقابة الصحفيين البريطانيين تعلن تضامنها مع إضراب محررى الصحف المصرية نقابة الصحفيين البريطانيين تعلن تضامنها مع إضراب محررى الصحف المصرية
قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تلقى العديد من الرسائل التضامنية مع الصحفيين المصريين خلال إضرابهم المقرر له اليوم الأربعاء 10 يونيو، لافتا إلى أن من بين هذه الرسائل عدة نقابات أوربية وأمريكية وعربية، ومن بينها رسالة من ميشيل سينتاستريت، الأمين العام لنقابة الصحفيين البريطانيين.

وأعلنت ميشيل سينتاستريت، الأمين العام لنقابة الصحفيين البريطانيين، أنها بالنيابة عن 30 ألف من أعضاء نقابة الصحفيين فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا، تهنئ نقابة الصحفيين المصريين على الدعوة الخاصة بالإضراب.

وشددت على ضرورة محاربة ومقاومة التضييق على حرية الصحافة، وأن يدعم المجتمع الدولى جميع الصحفيين الذين عانوا بسبب قيامهم بعملهم.

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مصر 365