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مقتل 16 تكفيريا فى عمليات أمنية قرب مطار الجورة جنوب الشيخ زويد

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مقتل 16 تكفيريا فى عمليات أمنية قرب مطار الجورة جنوب الشيخ زويد مقتل 16 تكفيريا فى عمليات أمنية قرب مطار الجورة جنوب الشيخ زويد
أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، أن نتائج الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن لإفشال محاولة إرهابيين ضرب تمركزات أمنية للقوات الخاصة بحماية مقر مطار الجورة والقوات متعددة الجنسيات، قد أسفرت عن مقتل 16 مسلحا وتمدير سيارتين كانتا محملتين بأسلحة متعددة وقذائف هاون، بعد أن حاول إرهابيين توجيه ضربات لمقر القوات الدولية.

وأكد المصدر تواصل العمليات الأمنية فى المنطقة حتى يتم التأكد من تأمينها تماما.


>مصدر: نطارد مسلحين بالجورة.. ولم تصلنا بلاغات بهجوم على القوات الدولية

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