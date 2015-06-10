حليف الإخوان ممدوح إسماعيل مخاطبا الجماعة بعد رفض أمريكا لقاؤهم: "فوقوا"

وجه ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء جماعة الإخوان والهارب فى تركيا، لوما للإخوان بعد أن رفضت الإدارة الأمريكية لقاء وفد التنظيم فى واشنطن.

وقال إسماعيل، فى بيان على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "الخارجية اأمريكية ترفض لقاء وفد ما يسمى المجلس الثورى للإخوان، بدون تسبيب الرفض، لكنه سبق للخارجية المصرية أن طلبت من الأمريكان ذلك، ياريت الناس تفوق، وتعرف كيف تفكر وأين تضع خطواتها".

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة لن تستطيع إجراء انتخابات داخلية بشكل كامل