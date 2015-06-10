نصائح لمريض القولون حتى لا يعانى من التخمة والانتفاخ فى رمضان

استعدادا للصيام، عليك تنظيف قولونك، نصيحة يقدمها الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر لمرضى القولون العصبى، والذى شدد على ضرورة تهيئة القولون لتغيير نظام ومواعيد الطعام خلال رمضان، ما يجعله أكثر قوة لتحمل الانقطاع عن الطعام والمياه لفترة، واستقبال الطعام دفعة واحدة خلال وجبتى الإفطار والسحور.



>وينصح عيسى بضرورة فحص مريض القولون العصبى لقولونه قبل رمضان، فالصيام يفيد القولون ويقلل من حدة المواد الدسمة المتراكمة فيه، محدثة انتفاخات وآلام البطن المعروفة، والامتناع عن تناول الطعام لمدة أكثر من 15 ساعة، ينقى القولون ويريحه من عناء وظائفه اليومية فى مكافحة سموم الطعام ودسمها، ولذا فعلى المريض بالقولون استغلال الصيام لعلاج القولون، والتخلص من أعراضه المرضية.

وعلى المريض أن يفحص درجة التهابه وتضخمه، والمثول لكورس علاج كامل يهدئ من التهابه، حتى لا يعانى المريض بعد تناول وجبة الإفطار خلال رمضان من انتفاخ شديد، أو ألم ومغص بالبطن، وصعوبة فى البراز وإمساك مزمن، زيادة على الشعور بالقىء والغثيان، مع بروز الكرش أو البطن لدى الرجال والسيدات على حد سواء، وقد تزيد نوبات القولون خطورة بعد الإفطار إذا ما تناول المريض به أطعمه دسمة ومسبكات، أو مخللات وبعض الأطعمة الحرشة، كالممبار والحمام والمقليات والبط والإسراف فى النشويات.

ولذا لابد من مريض القولون أن يتبع نظاما غذائيا صحيا صارما خلال رمضان، فعليه أن يشرب أكثر من 5 لتر من المياه يوميا بعد الإفطار مباشرة، إضافة إلى تناول الخضراوات والألياف كالخس والجرجير والكثير من البقدونس، والتوقف التام عن تناول طعام العزومات الثقيل والدسم، والتركيز على الطعام غير الملىء بالتوابل الحارة، مع التركيز على الطعام المسلوق والنيئ، وتقليل تناول منتجات الألبان خاصة فى وجبة السحور، وتقليل التركيز على الفول، والاهتمام بتناول البدائل الجيدة، كالحمص، والمشويات والمكسرات.