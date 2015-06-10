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8 علامات يجب معها التخلص من زيت القلى

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8 علامات يجب معها التخلص من زيت القلى 8 علامات يجب معها التخلص من زيت القلى
يعد الزيت من أساسيات المطبخ، وخاصة مع كثرة استهلاك البيوت للأطعمة المقلية، والزيت هو مادة لزجة غير قابلة للاتحاد مع الماء، وهناك العديد من الأنواع للزيت كزيت عباد الشمس والذرة والحار .

وغالبا تستخدم ربات البيوت الزيت فى القلى أكثر من مرة، وهو ما يثير تساؤلا حول متى يجب أن نتخلص من زيت القلى؟.

وحول هذا تقدم الدورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض العلامات التى ينصح معها بالتخلص من الزيت وتغييره بآخر نظيف، ومنها:
>1- ينصح فى حالة تغير لون الزيت "غامق اللون" أن يرمى.
>2- فى حالة ترك العنصر الغذائى فى الزيت لفترة طويلة.
>3- احتراق جزيئات العنصر الغذائى أثناء غليان الزيت .
>4- التغير فى لزوجة الزيت حيث تصبح عالية نظرا للتغير فى جزئيات الزيت.
>5- عند ظهور دخان مائل للزرقة على سطح الزيت قبل وصول الزيت إلى درجة حرارة القلى.
>6- عندما تظهر رائحة التزنخ أو ظهور رائحة المادة الغذائية فى الزيت الذى قلى به.
>7- عدم استخدام الزيت الذى تم القلى فيه لمدة ساعتين متواصلتين.
>8- تجنب وصول درجة حرارة الزيت 180 درجة مئوية.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، باتباع تلك النصائح لتجنب الإصابة بمرض السرطان.

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مصر 365