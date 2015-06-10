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خادم الحرمين: الوضع المالي يواصل النجاح نتيجة الأمن والاستقرار

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خادم الحرمين: الوضع المالي يواصل النجاح نتيجة الأمن والاستقرار خادم الحرمين: الوضع المالي يواصل النجاح نتيجة الأمن والاستقرار

    عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس علي بونغو أونديميا رئيس جمهورية الغابون.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وبحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأقام خادم الحرمين مأدبة غداء تكريماً للرئيس علي أونديمبا.

نمو الناتج المحلي بنسبة 3.5%.. وتسجيل أعلى إنفاق تاريخي بلغ 1110 مليارات

إلى ذلك تسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعامين الماليين 2013 م و2014. وأشاد خادم الحرمين بالوضع المالي في المملكة نتيجة ما تتمتع به ولله الحمد من أمن واستقرار، مؤكداً أهمية دور المؤسسة واستمرارية العمل ومواصلة النجاح. جاء ذلك خلال استقباله أمس، وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك.

وتشرف بتسليم التقريرين لخادم الحرمين محافظ مؤسسة النقد، الذي ألقى كلمة أشار فيها إلى ما حققه الاقتصاد الوطني من نتائج جيدة في عام 2014، حيث نما الناتج المحلي بنسبة 5ر3 %، وسجلت المالية العامة أعلى مستوى إنفاق في تاريخها بنحو 1110 مليارات ريال أي ما يعادل 40 % من الناتج المحلي.

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