طيران التحالف يقصف مقر وزارة الدفاع.. في صنعاء

شنت طائرات التحالف عدة غارات على مجمع وزارة الدفاع "العرضي" في العاصمة صنعاء والواقع تحت سيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وقال سكان محليون ل"الرياض" إن الطائرات قصفت المجمع ب 5 غارات متتالية وسط العاصمة صنعاء فجر امس، ورجحت بعض المصادر ان يكون القصف استهدف اجتماعا لقيادات حوثية وعسكرية موالية لصالح.

وكانت طائرات التحالف شنت مساء الاثنين عدة غارات على أهداف في محيط العاصمة صنعاء شملت مواقع الوية الصواريخ في فج عطان غربي صنعاء، وكذا معسكرات النهدين في محيط القصر الرئاسي، وفي مارب قتل تسعة حوثيين ومن قوات صالح وثلاثة من المقاومة في اشتباكات عنيفة تزامنت مع غارتين جويتين لطيران التحالف على موقع يسيطر عليها الحوثيون في محافظة مآرب شرقي اليمن. وقال مصدر محلي ل"الرياض" إن الغارتين استهدفتا مواقع الحوثيين في وادي الجفينة غرب المدينة، ورجح المصدر وقوع قتلى وجرحى جراء الغارتين، علاوة على إعطاب آليات عسكرية وأسلحة رشاشة، واكدت مصادر قبلية ل"الرياض" ان المسلحين القبليين سيطروا على اربعة مواقع في منطقة الجفينة والمطلة على الطلعة الحمراء.

كما شن طيران التحالف غارات جوية صباح امس استهدفت مواقع يسيطر عليها الحوثيون بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، وقال مصدر في المقاومة الشعبية إن طائرات التحالف استهدفت معسكر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) بقعطبة وآليات وثكنات للحوثيين في سناح. وذكر المصدر بأن الأسلحة ظلت تتفجر لفترة من معسكر قوات الأمن الخاصة. وتزامن ذلك القصف مع غارات طالت معسكرات ومواقع حررها رجال المقاومة الشعبية من قبضة الحوثيين والموالين لصالح في المحافظة خلال الأيام الماضية، وباتت تحت سيطرتهم.

ومن معسكرات المقاومة التي قصفتها الطائرات معسكر عبود الذي كان تحت سيطرة اللواء 33 مدرع الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وكان بداخله جنود مستجدين من المقاومة، لكن القصف لم يخلف سوى ثلاثة اصابات في صفوف المقاومة.

كما استهدف الطيران تجمعات ونقاط للحوثيين في منطقة القاعدة عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة تعز والتي كانت تتواجد فيها دبابة تقوم بقصف احياء الجندية بعد مقتل 10 حوثيين ومن قوات صالح الاثنين في هجمات للمقاومة الشعبية. كما قتلت المقاومة امس ستة مسلحين حوثيين ومن قوات صالح في حي المناخ غربي تعز اثناء عملية تطهير مباني كانوا قد استولوا عليها خلال اليومين الماضيين. وشهدت مدينة تعز مساء الاثنين قصفا عنيفا بالدبابات وقوات صالح طالت عدد من الاحياء السكنية.

كما قصف طيران التحالف امس مواقع للحوثيين في مران وضحيان معقلهم الرئيس في صعدة، علاوة على مواقع وتجمعات اخرى في حجة الحدودية.

وكان طيران التحالف استهدف عصر الاثنين منزل قائد عسكري موالي للحوثيين وصالح في مديرية همدان شمال صنعاء. القصف استهدف منزل اللواء علي احمد الذفيف قائد اللواء التاسع في منطقة بيت الذفيف، وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أقال الذفيف في ٥ مايو الماضي واحاله الى محاكمة عسكرية بتهمة التعاون مع الحوثيين وصالح.

الى ذلك قال الناطق الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس المخلوع إن الحزب لم يتلقَ دعوة رسمية حتى الآن لحضور مباحثات جنيف، واضاف في تصريح على موقع الحزب المؤتمر يرحب بعقد مباحثات جنيف المقرر بدءها في 14 يونيو الجاري برعاية الأمم المتحدة، وبدون شروط مسبقة، وزاد أن بعض القضايا لا تزال محل نقاش مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد والشيخ أحمد. يشار إلى أن صالح، رئيس حزب المؤتمر، رفض في مقابلته الأخيرة مع قناة "الميادين"، الاعتراف بمخرجات الحوار الوطني وقال إنها سقطت وانتهت. في حين اكد مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ في تصريحات صحافية ان مخرجات الحوار الوطني من ضمن مرجعيات مباحثات جنيف، بالإضافة الى المبادرة الخليجية، و وقرار مجلس الأمن (2216).