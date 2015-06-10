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بنك الائتمان: صرف 3.2 مليار جنيه للمزارعين مستحقات القمح المورد للشون

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بنك الائتمان: صرف 3.2 مليار جنيه للمزارعين مستحقات القمح المورد للشون بنك الائتمان: صرف 3.2 مليار جنيه للمزارعين مستحقات القمح المورد للشون
قال المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، إن شون البنك تسلمت مليونا و150 ألف طن قمح منذ بدء التوريد وحتى الآن، وصرف 3.2 مليار جنيه قيمة مستحقات التوريد للمزراعين، مشيرا إلى أن شون البنك تعمل على مدار الساعة فى استلام المحصول من المزارعين، وصرف مستحقات التوريد فورا.

وأكد رئيس بنك الائتمان الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه مازالت شون البنك تعمل على استلام المحصول من المزارعين، بالشروط والمواصفات المعتمدة طبقا للقرار الوزارى المشترك بين وزارتى الزراعة والتموين من ناحية درجة النظافة، واستمرار عمل اللجنة العليا المشكلة من قبل "الوزارة" لمتابعة توريد محصول القمح وحل جميع مشاكل التوريد.

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