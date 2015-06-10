مصدر: نطارد مسلحين بالجورة.. ولم تصلنا بلاغات بهجوم على القوات الدولية

أكد مصدر أمنى بشمال سيناء، قبل قليل، أن القوات لاتزال تطارد مجموعات إرهابية تم رصدها على بعد كيلومتر من مقر القوات الدولية بشمال سيناء الكائن فى قرية الجورة ويضم معسكرا للقوات ومطارا، لافتا إلى أنه سبق وتم تدمير سيارتين تحملان أسلحة ثقيلة فى طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية قرب المطار.

وأوضح المصدر، أن أجهزة الأمن لم تتلق أى بلاغات من القوات الدولية بوقوع هجمات على المعسكر بشكل رسمى، وبدورها لم تعلق الجهات المسئولة بمعسكر القوات الدولية على ماتناقلته وكالات أنباء عن وقوع هجمات إرهابية على المعسكر، كما لم تصل إلى مستشفيات شمال سيناء حالات إصابة من داخل المعسكر حتى هذه اللحظة.