واشنطن تعتزم تدريب أعداد أكبر من العراقيين ولا سيما السنة

بعدما استخلصت العبر من سقوط الأنبار، مركز محافظة الرمادى، بيد تنظيم داعش المتطرف، تعتزم واشنطن تدريب اعداد اكبر من العراقيين ولا سيما ابناء العشائر السنية، من دون ان تستبعد لتحقيق هذه الغاية زيادة عديد مدربيها فى هذا البلد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" الكولونيل ستيفن وارن الثلاثاء "لقد خلصنا الى انه من الافضل ان ندرب المزيد" من المقاتلين العراقيين لمواجهة تنظيم داعش، مضيفا "نحن نعمل الآن على استراتيجية لتحقيق ذلك".

وتابع "نريد ان نرى مزيدا من السنة" يتطوعون لتلقى التدريب العسكرى على ايدى القوات الاميركية وحلفائها "وقد حضينا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى على المساعدة للتوصل الى حل".