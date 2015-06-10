الرئيس التونسى يبحث مع وزير الدفاع الفرنسى تعزيز العلاقات الثنائية

بحث مساء الثلاثاء رئيس الجمهورية التونسى الباجى قائد السبسى مع وزير الدفاع الفرنسى جون إيف لودريان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والوضع الإقليمى وتداعياته على المنطقة.

وقال الوزير الفرنسى، عقب اللقاء المطول مع رئيس الجمهورية، إن المحادثات تركزت بالخصوص على ضرورة دفع الفرقاء فى ليبيا للحوار السياسى وهو السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بليبيا والمنطقة وهذا الموقف يحظى بإجماع الدول فى غرب المتوسط المشاركة فى اجتماع 5+ 5، الذى انعقد اليوم بتونس وتناول التحديات الأمنية بالمنطقة.

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