أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس التونسى يبحث مع وزير الدفاع الفرنسى تعزيز العلاقات الثنائية

Google+ Print
الرئيس التونسى يبحث مع وزير الدفاع الفرنسى تعزيز العلاقات الثنائية الرئيس التونسى يبحث مع وزير الدفاع الفرنسى تعزيز العلاقات الثنائية
بحث مساء الثلاثاء رئيس الجمهورية التونسى الباجى قائد السبسى مع وزير الدفاع الفرنسى جون إيف لودريان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والوضع الإقليمى وتداعياته على المنطقة.

وقال الوزير الفرنسى، عقب اللقاء المطول مع رئيس الجمهورية، إن المحادثات تركزت بالخصوص على ضرورة دفع الفرقاء فى ليبيا للحوار السياسى وهو السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بليبيا والمنطقة وهذا الموقف يحظى بإجماع الدول فى غرب المتوسط المشاركة فى اجتماع 5+ 5، الذى انعقد اليوم بتونس وتناول التحديات الأمنية بالمنطقة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365