هل يُظلم مسلسل "24 قيراط" بسبب عرضه على قناة مشفّرة؟

تعرض محطتا الـMtv والـOsn المشفّرة ومحطات عربية أخرى، في شهر رمضان المقبل، مسلسل "٢٤ قيراط"، الذي تُنتجه شركة Eagle Films لصاحبها جمال سنان، ويُخرجه الليث حجو، من نصّ للكاتبة التلفزيونية ريم حنا.

ويقوم ببطولة العمل كلّ من: سيرين عبدالنور، وعابد فهد، وماغي بوغصن، وباسم مغنيّة، وتقلا شمعون، وديما قندلفت، وظافر العابدين، ومجدي مشموشي، وطلال الجردي، ويوسف حداد، وفيفيان أنطونيوس، وجيسيكا نصّار، وزينة مكّي، وفؤاد يمّين، ورشا مهدي وغيرهم.

ويأتي عرض المسلسل على قناة مشفّرة ومحطات محليّة ليقضي على آماله بالانتشار على صعيد واسع، برغم حماس الجمهور العربي للقاء جديد بين عابد فهد وسيرين عبد النور.

يتمّ تصوير العمل الضخم في مناطق مختلفة من لبنان، ويحكي قصّة رجل أعمال صاحب نفوذ، هو يوسف زهران (عابد فهد)، يعيش حياة سعيدة مع زوجته هايا (ماغي بو غصن)، ويتعرّض للاختطاف على يد مجموعة من المسلحين من داخل الڤيللا التي يعيش فيها مع عائلته، قبل أن تعثر عليه ميرا (سيرين عبدالنور) المخرجة في مسرح الأطفال، فتذهب به إلى المستشفى وتنقذ حياته، بالرغم من فقدانه ذاكرته.

وتنشأ بين يوسف وميرا قصّة حبّ كبيرة، في الوقت الذي تبحث فيه زوجته هايا عنه وتتعرّض خلال ذلك لعقبات كثيرة، في حين يكون لوسام، شقيق هايا (باسم مغنيّة)، دور كبير في مجرى الأحداث. وأثناء ذلك، يمرّ المسلسل بمجموعة أحداث تكشف شخصيّة يوسف الحقيقيّة والثروة التي جمعها.

وتعود الذاكرة ليوسف بمساعدة الدكتورة جيهان (تقلا شمعون)، فيعود إلى أولاده وزوجته هايا، التي ضحّت بالكثير من أجله؛ وذلك بطلب من حبيبته ميرا التي لا تريد تدمير هذه العائلة. لكن ماذا سيحصل بين يوسف وميرا، وما الذي ستؤول إليه الأحداث بينهما؟ وماذا عن علاقته بهايا؟ وما الذي ستكشفه أحداث العمل المشوّقة المتنقّلة بين كلّ الشخصيات، ومن بينها نجوى (ديما قندلفت) التي تلعب على أكثر من خطّ دراميّ بمساعدة سامي شريك يوسف (ظافر عابدين)؟

نذكر أنّ "٢٤ قيراط" هو أحد أضخم الإنتاجات لهذه السنة، ويُتوقع أن يُحقق نجاحاً كبيراً في لبنان والعالم العربي، نظراً لاجتماع مختلف عناصر التميّز فيه.