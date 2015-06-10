صور حسن الرداد تغيّب عن الإعلانات الترويجية لـ"مولد وصاحبه غايب"

أكد الممثل المصري حسن الرداد أنّه هو الذي طلب من الجهة المنتجة لمسلسل "مولد وصاحبه غايب"، الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، عدم نشر صوره على الأفيشات الدعائية الخاصّة بالمسلسل، سواء أكانت يافطات إعلانية على الطرقات أو على المحطات الفضائية القائمة على عرض المسلسل.

وجاء طلب الرداد هذا بعد عدم حصوله على باقي مستحقاته المالية المتّفق عليها من الجهة المنتجة، علماً بأنّه قام بتصوير ما يقرب من 99 % من أحداث المسلسل. وأوضح الرداد أنّه تحمّل ظروف شركة "أفلام محمد فوزي" أكثر من مرة، إذ سبق أن تمّ تأجيل عرض مسلسل "كيكا عالعالى" عدة مرات. ومرّة أخرى، واجه مشكلة مع الشركة خلال مسلسل "مولد وصاحبه غايب" الذي بدأ تصويره في عام 2012، أي منذ ثلاث سنوات. وكان الرداد ملتزماً تصوير مشاهده في المواعيد المحدّدة له، في وقت لم يتقاضَ من الشركة المنتجة للعملين إلا 10 % فقط من أجره الإجمالي.

وأضاف قائلاً إنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية احتراماً للجهة المنتجة، لكنه سوف يلجأ للقضاء إذا لم يحصل على باقي مستحقاته بالطرق الودية.

وأكد الرداد أنه طالب مؤخراً بباقي مستحقاته، لكنّه فوجئ بأحد الصحافيين المستأجرين ـ على حدّ وصفه ـ ينشر أخباراً عارية من الصحة، تفيد بأنه يرغب في وضع اسمه في مقدّمة الأفيش قبل أيّ اسم آخر، وهو ما دفع منتج المسلسل لحذف صور الرداد عن الأفيشات، الأمر الذي نفاه الفنان حسن الرداد شكلاً ومضموناً، لافتاً إلى أنه هو الذي طلب من الجهة المنتجة عدم نشر صوره ضمن أفيشات المسلسل، على اعتبار أنه لم يصوّر المسلسل من الأساس.

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