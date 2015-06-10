أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هكذا احتفلت كيم كردشيان بعيد ميلاد زوجها

Google+ Print

الثلاثاء 09-06-2015 23:17

بعد أن وعدت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian جمهورها بإطلاعهم على المفاجأة التي حضّرتها للاحتفال بعيد ميلاد زوجها Kanye West، تبيّن أنها كانت حفلة خاصة في ملعب كرة السلة "Staples Center".

واصطحبت النجمة البالغة من العمر 33 عاماً زوجها الذي أتمّ عامه الـ38 إلى مكان المفاجأة معصوبَ العينين، بعد أن استأجرت ملعب كرة السلة "Staples Center" في لوس أنجلوس ليتمكّن زوجها من الاستمتاع بممارسة رياضته المفضّلة مع أصدقائه في أجواء مسلّية واحترافية في الوقت عينه.

وحضر الحفلة عائلة Kim والعديد من الأصدقاء Kanye مثل Justin Bieber والفنان John Legend، إضافة إلى المشجّعات.

وتعدّ الصالة الرياضية التي تمّ استئجارها إحدى أكبر وأشهر الصالات التي تستقبل مباريات كرة السلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت Kim قد نشرت صورة لها على حسابها بموقع Instagram مع زوجها لتذكّر متابعيها بعيد ميلاده، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه :"كل عام وأنت طيب يا أفضل صديق لي في الدنيا! أنت أروع زوج وأب".

وتابعت: "أنت تلهمني كلّ يوم. لقد جعلت كلّ أحلامي حقيقة، ومن الرائع أن أكون بجانبك أشاهد كلّ هذا يحدث! لديك قلب من الذهب! أتمنى لك أفضل عيد ميلاد".

أما على حسابها على موقع Twitter فكتبت: "عيد ميلاد Kanye West الليلة سيكون مناسبة هامة! أخطط لأكثر المفاجآت جنوناً! سأنشر لكم المفاجأة لاحقاً! متحمّسة جداً".

 

كيم كردشيان تنفي حملها بتوأمين وكاتلين تسمح بمناداتها "أبي"

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي