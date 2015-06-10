هكذا احتفلت كيم كردشيان بعيد ميلاد زوجها

بعد أن وعدت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian جمهورها بإطلاعهم على المفاجأة التي حضّرتها للاحتفال بعيد ميلاد زوجها Kanye West، تبيّن أنها كانت حفلة خاصة في ملعب كرة السلة "Staples Center".

واصطحبت النجمة البالغة من العمر 33 عاماً زوجها الذي أتمّ عامه الـ38 إلى مكان المفاجأة معصوبَ العينين، بعد أن استأجرت ملعب كرة السلة "Staples Center" في لوس أنجلوس ليتمكّن زوجها من الاستمتاع بممارسة رياضته المفضّلة مع أصدقائه في أجواء مسلّية واحترافية في الوقت عينه.

وحضر الحفلة عائلة Kim والعديد من الأصدقاء Kanye مثل Justin Bieber والفنان John Legend، إضافة إلى المشجّعات.

وتعدّ الصالة الرياضية التي تمّ استئجارها إحدى أكبر وأشهر الصالات التي تستقبل مباريات كرة السلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت Kim قد نشرت صورة لها على حسابها بموقع Instagram مع زوجها لتذكّر متابعيها بعيد ميلاده، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه :"كل عام وأنت طيب يا أفضل صديق لي في الدنيا! أنت أروع زوج وأب".

وتابعت: "أنت تلهمني كلّ يوم. لقد جعلت كلّ أحلامي حقيقة، ومن الرائع أن أكون بجانبك أشاهد كلّ هذا يحدث! لديك قلب من الذهب! أتمنى لك أفضل عيد ميلاد".

أما على حسابها على موقع Twitter فكتبت: "عيد ميلاد Kanye West الليلة سيكون مناسبة هامة! أخطط لأكثر المفاجآت جنوناً! سأنشر لكم المفاجأة لاحقاً! متحمّسة جداً".

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