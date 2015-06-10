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ملحن مصري يتهم ابتسام تسكت بسرقة لحنه

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ملحن مصري يتهم ابتسام تسكت بسرقة لحنه ملحن مصري يتهم ابتسام تسكت بسرقة لحنه

الأربعاء 10-06-2015 00:14

بعد شهرين من صدور الديو الغنائي "إنت يا"، الذي جمع الفنانة المغربية ابتسام تسكت وزميلها في ستار أكاديمي 10 الكويتي عبد السلام الزايد، خرج الملحن المصري محمد رحيم، ليتهمهما بسرقة لحن أغنية "مشاعر"، التي قدمها مع الفنانة المصرية عبد الوهاب منذ عامين.

وقال رحيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنه يعلم الفرق بين التأثر وبين التشويه، وأن السعي وراء الشهرة هو سبب استنساخهم للأغنية "إنت يا"، خصوصاً في مقدمة الديو الغنائي.

وأشار الملحن المصري إلى أن مقدمة "الديو" استنساخ سخيف للحن أغنية "مشاعر"، وأنهما تأثرا بلحنه بطريقة مبالغ فيها، وأن هذا التقليد يسبب لهما شهرة على حساب تشويه لحنه الأصلي.

وهدد محمد رحيم بتوقيف الأغنية قائلاً في تغريدة آخرى إنه يتحدث من الزاوية الفنية وعن حقوقه الأدبية والمعنوية ولا يحق لغير المتخصصين التحدث بالسوء، حسب قوله.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية "إنت يا"، كتبها ولحنها كل من ابتسام وعبد السلام داخل الأكاديمية ووزعها مشاري اليتيم، وصدرت عبر اليوتوب يوم 28 آذار/مارس الماضي، ونجحت في الوصول إلى مليون ونصف مشاهدة، فيما حصلت أغنية "مشاعر" على 43 مليون مشاهدة إلى حد الأن.

 

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