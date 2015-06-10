Spy يتصدّر المرتبة الأولى أميركياً وعربياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم Mad Max: Fury Road حيث حصد 11 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Tomorrowland الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 13.8 مليون دولار، ودخل فيلم Insidious: Chapter 3 في المرتبة الثالثة مع 14.3 مليون دولار، ودخل فيلم Spy مباشرة في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 25.6 مليون دولار وبقي فيلم San Andreas في المرتبة الأولى بعد أن جمع 97.8 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Mad Max: Fury Road الى المرتبة الخامسة مع 7.8 مليون دولار، وتراجع فيلم Entourage في المرتبة الرابعة حيث جمع 10.2 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Insidious: Chapter 3 في المرتبة الثالثة حاصداً 22.6 مليون دولار، وتراجع فيلم San Andreas الى المرتبة الثانية مع 25.8 مليون دولار، ودخل فيلم Spy مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 29 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Mad Max: Fury Road الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 1844 شخص، ودخل فيلم Insidious: Chapter 3 في المرتبة الرابعة مع 3888 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم Entourage في المرتبة الثالثة حيث شاهده 4434 شخص، وتراجع فيلم San Andreas الى المرتبة الثانية مع 6866 مشاهد، ودخل فيلم Spy مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 13856 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Entourage في المرتبة الخامسة حيث شاهده 13677 شخص، ودخل أيضاً فيلم Survivor في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 20426 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة دخول فيلم Insidious: Chapter 3 حيث شاهده 34449 شخص، وتراجع فيلم San Andreas من المرتبة الأولى الى الثانية حيث شاهده 56997 شخص ودخل فيلم Spy مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 84602 شخص.

في مصر، تراجع فيلم Poltergeist الى المرتبة الخامسة حيث جمع 384 ألف جنيه، وتراجع فيلم Avengers: Age of Ultron الى المرتبة الرابعة حاصداً 465 ألف جنيه، وتراجع فيلم "زنقة ستات" الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 691 ألف جنيه، وتراجع أيضاً فيلم "كابتن مصر" الى المرتبة الثانية مع 846 ألف جنيه ودخل فيلم San Andreas مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع 869 ألف جنيه.