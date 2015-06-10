الشيخة انتصار الصباح تعقد مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل "حبيب الأرض"

عقدت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح رئيسة دار لولوه للإنتاج الفني، مؤتمراً صحافياً صباح أمس الأثنين للكشف عن تفاصيل فيلم "حبيب الأرض" الذي سيتم عرضه سينمائياً للجمهور أول أيام عيد الفطر المبارك تزامناً مع الذكرى 25 للغزو العراقي لدولة الكويت.

وحضر المؤتمر إلى جانب الصباح كل من الفنانين فيصل العميري، وحنان المهدي، وعبد الله الطراروة، والمخرج رمضان خسروه.

بداية أكدت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح في مستهل حديثها "أن السينما تلعب دوراً كبيراً في حياتنا الاجتماعية والفكرية فهي إداة فعالة من أدوات الثقافة والمعرفة كما أنها الأن هي المؤرخ الأول لحضارات وتاريخ الشعوب فهي دليل على ارتقاء المجتمعات وإحدى وسائل الإتصال الحديثة والمختصة في قضايا التغيير الاجتماعي والثقافي، مثل القيم والمعتقدات والاتجاهات والمواقف والآراء" وتابعت: "من هنا اكتسبت السينما أهمية كبرى عالمياً مؤكدة على أن الخليج العربي ليس فيه تجارب سينمائية ترتقي للمنافسة العالمية إلى الأن وأنه لفخر لنا جميعاً أن يتم تصوير وإخراج وإعداد ممثلين لفيلم "حبيب الأرض"، الذي يتناول قصة الشاعر الشهيد عاشق الكويت فايق عبد الجليل بطريقة عالمية، ولكن تم تنفيذه على أرض الكويت".

وحول تحمّسها لإنتاج هذا الفيلم، قالت الشيخة انتصار الصباح: "إن الشاعر فائق عبد الجليل ليس فقط أشهر أسير كويتي منذ غزو النظام العراقي للكويت عام 1990، وإنما شخصية كويتية كبيرة وملهمة أثّرت في كل من حولها، فتجد في كل لحظة من لحظات حياته حب الكويت وأرضها في عينيه وبين صفحات أعماله فهو قدوة ومثال للجميع على العطاء والبذل.

وتوجهت الشيخة انتصار الصباح بالشكر الجزيل لكل من ساعد في إتمام هذا العمل على مدار 4 أشهر ومنها وزارة الإعلام، ووزارة الداخلية، وزارة التربية، البلدية، ومطار الكويت الدولي، والطيران المدني ، ومتحف الشرطة، ومتحف السيارات التاريخية، ومركز شباب القرين،و فندق ريجنسي، المسرح العربي، والمسرح الكويتي، ومشروع ولاء لقيم المواطنة، ومسرح طارق العلي، ومسرح محمد الحملي، والسيد عبدالعزيز الشايع، والسيد السيد شاكر أبل، والسيد أحمد درويش، والسيد سالم أنس، والسيد عبد العزيز الرشيد، وأسرة الشهيد الشاعر فايق عبدالجليل.

بدوره، قال رمضان خسروه الكاتب السينمائي ومخرج الفيلم: "منذ ثلاثة أعوام وأنا في حضرة الغائب الحاضر، تلك الهامة التي غابت عنا جسداً ولكنها ظلت في وجداننا روحاً تلهمنا قيمة العطاء، منذ ثلاثة أعوام وأنا أرتوي من نبع عطائه المتدفق أما من قصيدة أو مقالة أوموقف، باختصار إنها تجربة أكدت لي أن الفن رسالته باقية وأن قيمة المرء ما يحسنه"، وتابع: "ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد كان حب الوطن لشاعرنا منهجاً وسلوكاً تراه في أحرف قصائده وتلمسه في أعماله الخالدة". وأشار الكاتب إلى أن العمل هذا جاء ليحافظ على مرحلة من الوجدان الوطني"، وأكد: "جاء هذا العمل عرفاناً منا إلى روح من نستظل به اليوم تكريماً وتوثيقاً لحياته من خلال فيلم سينمائي، ولأن هذا الشخص محب ومليئ بالعطاء".

وتوجّه الكاتب بالحديث إلى معالي الشيخة انتصار الصباح بالقول: "إن إيمانك بأبناء الوطن وسعيك في توجيه الفن والثقافة كان له الأثر المباشر في تحقيق رؤيتك".

من جانبها قالت الفنانة حنان المهدي: "بكل بساطة فايق عبد الجليل شهيد كويتي ضحى بنفسه وحياته لأنه يحب الكويت وأهلها ويعشق ترابها..."أم فارس فخورة جداً كوني زوجةً لهذا البطل الذي غمرني بعطفه وحنانه تركتني ورحت وخليتني أواجه الدنيا بروحي بعد ما كنت مستندة عليك إنت ماكنت زوجي وبس، كنت أبوي وأخوي وصديقي وإبني، وإبن لهذه الأرض الطيبة" هذه الكلمات أنا كتبتها، بعدما استوحيتها من مشاعر جياشة ومتدفقة بالحب والصدق من إمرأة أصيلة وحنونة هي أم فارس وفي القلب كلام أكثر من هذا، تأثرت من هذة المرأة، حالة رائعة، حاولنا وصف ما استشعرناه منها، من خلال هذا الفيلم "حبيب الأرض".

من جهة آخرى قال الفنان فيصل العميري: "اكتملت الصورة التي أرادها فايق عبد الجليل بأننا سنبقى كويتيين نموت ونحيا كويتيين وليس بغريب علينا جميعا بأن هذا الحشد اليوم اتفق بالإجماع على أن الكويت كأرض هي منبع العطاء والسخاء الذي تقدمه دائماً وأبداً لأبنائها المخلصين، فلكم منا ألف تحية وتحية، مشيراً إلى أن فايق عبد الجليل اسم ارتبطت به ذاكرة أجيال ليس على الصعيد الفني فقط وإنما على الصعيدين الإنساني الوجداني والفني الأدبي، صور لنا لهجتنا طباعنا وعاداتنا كلها تمثلت في أحرف شعره الفذ فلم يترك لنا شيئاً إلا وأرخه لنا فأين نحن منك يا أبا فارس وأين أنت منا؟ فقد اختصر شاعرنا الشهيد كل معاني الحب والإخلاص والحكمة في أشعاره فكان شاعراً يجول في خلجات النفس الكويتية معبراً بها عن ذاتة الإنسانية منوهاً بأنه سيظل الأطول عمرنا في ذاكرة الأجيال وها نحن بعد 24 عاماً لازلنا نذكر كلماته:

يلا خذني وروح يم نجمة وقمر

وصبي كسر المنظاره ونحاش توه اشكره

انتي وين تعبت مني المطارات تعبت مني المسافات

اشتاق اشتاق واسأل عنكم الأشواق

وسكوووووت صوت الكويت يمر

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