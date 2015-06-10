العليان: لا عمالة للمزارع بدون صكوك.. ونظام نطاقات ساهم في رفع نسبة توطين الوظائف

​استقبل محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود بمكتبه بديوان المحافظة مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد العليان، وبحث معه عددا من المواضيع المتعلقة بخدمات العمل والعمال بالمحافظة.

وكان العليان قد زار مكتب العمل بمحافظة المجمعة يرافقه عدد من مسؤولي الفرع، واستقبله مدير المكتب عبدالله المحرج وموظفو المكتب بحضور أمين عام الغرفة التجارية بالمجمعة عبدالله الجعوان. وبعد جولة تفقدية لأعمال المكتب، افتتح إدارة استقدام العمالة المنزلية بالمكتب والتي سوف تباشر عملها في استخراج التأشيرات لاستقدام العمالة المنزلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ثم تم تكريم الموظفين المتميزين بالمكتب، وأمين عام الغرفة التجارية.

وقال العليان: إن الإدارة سوف تخدم محافظة المجمعة والمناطق والمحافظات المجاورة، وكل من يتقدم إليها من المواطنين من أي مكان كان.

وعما يعانيه المزارعون في محافظة المجمعة وغيرها من المحافظات والمناطق من أصحاب المزارع القديمة والتي لا يوجد لها صكوك من عدم تمكنهم من استقدام عمالة على مزارعهم، قال العليان: الوزارة اتخذت هذا القرار للحد من التلاعب حيث لاحظنا تكرار الاستقدام على المزرعة الواحدة من أكثر من شخص بعقود إيجار، ومن الممكن أن تتولى وزارة الزراعة وضع آلية لهذه المزارع ليتم من خلالها وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة.

وقال العليان: هناك سبعة مبانٍ جديدة تحت الإنشاء لمكاتب العمل في عدد من المحافظات، ومنها مكتب المجمعة الذي سيفتتح مطلع العام القادم، وكذلك في الخرج والزلفي ووادي الدواسر وعدد من المحافظات الأخرى.

وفي سؤال للرياض عن مدى إمكانية مراجعة وزارة العمل لنظام نطاقات وما نتج عنه من سلبيات، قال مدير فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض: هناك الكثير من أصحاب الأعمال يحاولون الالتفاف على نظام نطاقات والتحايل من أجل الهروب من توظيف المواطنين، وهذا يتنافى مع التوجه العام للدولة بتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص، والوزارة تتابع وتقيم بشكل مباشر نظام نطاقات وغيره من الأنظمة الأخرى المتعلقة بالعمل، حيث ساهم في رفع نسبة توطين الوظائف رغم ما أفرزه من سلبيات.