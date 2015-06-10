إعلان مواعيد القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية.. بالرياض

أعلن د. عبدالله السلمان رئيس لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض وكيل جامعة الملك سعود أن جميع إجراءات ومواعيد التقديم والتخصصات المتاحة للقبول في الجامعات الحكومية للطالبات بالرياض تم الإعلان عنها في موقع بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات عبر الرابط التالي: http://rgu-admit.edu.sa.

وقال د. السلمان إن اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد باشرت العمل لإنهاء جميع إجراءات تقديم الطالبات للعام الجامعي 1436-1437ه في الجامعات الحكومية الأربع بالرياض وهي (جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية).

وأضاف أنه تم إنهاء دليل القبول الإلكتروني الموحد وإعلانه على موقع بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات لتتمكن الطالبات وأولياء أمورهن من الاطلاع على الجدول الزمني لجميع إجراءات التقديم عبر البوابة، إضافةً إلى إعلان جميع التخصصات المتاحة للقبول في الجامعات الأربع للعام المقبل، مما يسهم في معرفة الطالبات بالتخصصات المتاحة لهن للقبول وبالتالي اختيار المناسب لهن حسب قدرتهن وميولهن والمقاعد المتاحة لكل تخصص.

وأكد د. السلمان أن القبول الموحد للجامعات الحكومية بالرياض خلال السنوات الماضية حقق نجاحاً مميزاً ورضى الكثير من الطالبات المتقدمات من حيث تيسير وتسهيل الإجراءات للمتقدمات مع ضمان العدالة والمساواة والشفافية للجميع، إلى جانب أنه أسهم بشكل ملموس في استقبال أكبر عدد ممكن من المتقدمات وحقق الاستفادة والاستثمار الأمثل للمقاعد المتاحة في كل جامعة، ومكّن الطالبات من التقديم على أكثر من جامعة في الوقت نفسه حسب رغبة الطالبة دون تكليفها مشقة الحضور والتنقل بين مقرات الجامعات.

وأوضح أن الخطوات المطلوبة من الراغبات في التقديم هي:

- تأدية اختبارات القبول ويشمل (اختباري القدرات والتحصيلي) المعد من المركز الوطني للقياس والتقويم وهو أحد شروط القبول الرئيسة في الجامعات الأربع.

- الاطلاع على إجراءات القبول والتخصصات المتاحة في دليل القبول قبل فتح البوابة بوقت كافي.

- بعد فتح بوابة القبول حسب الجدول الزمني للتقديم يتعين على الطالبة الاطلاع على الشرح التفصيلي لطريقة التقديم والموجود في الصفحة الرئيسية للبوابة.